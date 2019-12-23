В Кургане мусоровоз насмерть сбил молодую женщину, еще один пешеход – в больнице

В Кургане в понедельник, 23 декабря, на перекрестке улиц К. Мяготина – Войкова произошло смертельное ДТП с участием мусоровоза.

Как сообщили «Новому Дню» в УГИБДД по Курганской области, в 6:25 часов 29-летняя женщина и 25-летний мужчина переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент он не регулировался: светофор мигал «желтым». Один ряд машин пешеходов пропустил, мусоровоз, который ехал во втором ряду, сбил мужчину и женщину. 29-летняя жительница Кургана скончалась на месте до приезда «скоро». Мужчина получил травмы и госпитализирован.

Автоинспекторы еще выясняют обстоятельства смертельной аварии. О том, что спецавтотранспорт не пропустил пешеходов, сообщают свидетели ДТП. За рулем мусоровоза был мужчина 1983 года рождения.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 23.12.19

Китайская делегация приехала за курганским зерном. / Курганский ТФОМС озвучил итоги опроса о качестве медицинской помощи в Зауралье. / В Кургане на базе центра Илизарова создадут национальный медцентр. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»