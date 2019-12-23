Резервный фонд правительства РФ выделил Зауралью десятки миллионов

Курганская область получила 42,8 млн рублей на капремонт двух домов культуры. Постановление курганского губернатора Вадима Шумкова о распределении средств опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщается в постановлении, Курганская область получила из резервного фонда российского правительства 42,8 млн рублей на капитальный ремонт Дома Культуры в Белозерском районе (23,4 млн рублей) и ДК «Лучезар» в Катайске (19,3 млн рублей).

Транш из резервного фонда был ожидаем. Постановление о финансовой помощи Зауралью еще в октябре подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Деньги региону выделяются в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма», которая действует в России с 2013 года.

Курган, служба информации

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