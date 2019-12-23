В Курганской области физрука уволили из школы за матершину на уроке

В Шадринском районе к административной ответственности привлечен учитель физкультуры одной из школ. Как сообщили «Новому Дню» в облпрокуратуре, в сентябре 2019 года физрук поругался на уроке с девятиклассником и без мата перепалка не обошлась.

«Во время урока физической культуры между учителем школы и несовершеннолетним учащимся произошел словесный конфликт, в ходе которого учитель оскорбил несовершеннолетнего в присутствии учеников класса словами грубой нецензурной брани, тем самым унизив его в глазах других обучающихся», – уточнили в понедельник, 23 декабря, в надзорном ведомстве, но отказались называть номер СОШ.

В прокуратуру с жалобой на физрука обратились родители мальчика. Учитель был сразу уволен за аморальный поступок. «Кроме того, за оскорбление учащегося школы в отношении педагогического работника межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении», – добавили в прокуратуре Зауралья. За оскорбление ученика суд оштрафовал экс-педагога. Директор регионального департамента образования Андрей Кочеров заявил «Новому Дню», что подобное поведение учителя недопустимо.

Курган, Шадринск, служба информации

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