В Зауралье мужчина пытался перерезать горло товарищу, но не успел: сломался клинок

В Макушино 53-летний мужчина напал на своего знакомого, пытаясь заколоть жертву ножом в шею, но клинок вдруг сломался.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, престпуление было совершено 22 декабря в Макушино в доме по ул. Пионерская. Хозин дома, 53-летний курганец, напал на 27-летнего знакомого. Товарищи вместе выпивали.

«Нанес 27-летнему мужчине колото-резаное ранение шеи. Довести задуманный умысел до конца нападавшему не удалось по независящим от него обстоятельствам: деформировался клинок орудия преступления», – сообщили в региональном следкоме. Как уточнили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР, клинок ножа согнулся под углом 90 градусов.

Нападавшему предъявлено обвинение по ст. 105 (покушение на убийство). По ходатайству следователей житель Макушино заключен под стражу. Ведется следствие.

Курган, Макушино, служба информации

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