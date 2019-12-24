МЧС: в девятиэтажке Кургана хлопок, выбиты стекла

В Кургане на ул. Пушкина, 83 во вторник, 24 декабря, произошел хлопок. Как сообщает УМЧС по Курганской области, инцидент произошел в квартире на третьм этаже. Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что «взорвался» самогонный аппарат.

По данным регионального управления МЧС, причиной ЧП стал самогонный аппарат, который разгерметизировался – сорвало крышку.

Пострадал один человек, приживающий в квартире. 54-летнего мужчину доставили в ожоговое отделение ГБУ «Курганская областная клиническая больница». Также пострадала сама кваритра – ударной волной выбиты окна.

Эвакуация жильцов не потребовалась, горения не было. На хлопок в девятиэтажке, который произошел днем, привлекались 29 спасателей и 10 единиц техники.

Курган, служба информации

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