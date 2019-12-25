В Кургане из-за новогодней елки автомобилистам перекроют центр города

В Кургане на 31 декабря запланировано открытие главной новогодней елки. Мэрия города 31 декабря и 1 января ограничит проезд машин на центральных улицах.

В постановлении горадминистрации уточняется, что 31 декабря улица Гоголя (от ул. Томина до ул. Ленина) будет дважды перекрыта. С 16:00 до 19:30 и с 22:00 до 00:30 часов 1 января.

«Кроме того, запрет на движение транспорта будет действовать с 23:00 часов 31 декабря 2019 года до 00:30 часов 1 января 2020 на улицах Володарского (от улицы Гоголя до улицы К. Маркса), К. Маркса (от улицы Володарского до улицы Ленина), Ленина (от улицы К. Маркса до улицы К. Мяготина)», – уточнили в мэрии Кургана.

Курган, служба информации

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