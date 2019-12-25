Долгожданный полет: в аэропорту Кургана запускается второй рейс в Москву

Курганский аэропорт с 1 февраля 2020 года начнет обслуживать нового авиаперевозчика. Авиакомпании «Икар» и «Северный Ветер» открывают ежедневный рейс Москва (Шереметьево) – Курган.

Расписание полетов уже сверстано. Два раза в неделю – вторник, четверг – самолет будет вылетать из Кургана в 15 часов. В остальные дни – понедельник, среда, пятница, воскресенье – вылет запланирован на 21 час.

Рейсы из Москвы будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам в 9:10 часов. И в 15:20 в остальные дни.

Время в пути 2 часа 50 минут. Рейсы будут производиться ежедневно авиакомпанией «Икар» на воздушных судах Embraer Е190 и резервироваться воздушными судами «Северный Ветер».

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, о дате начала продажи и стоимости билетов будет сообщено дополнительно.

Как сообщал «Новый День», курганский аэропорт обслуживает всего один пассажирский рейс: из Кургана в Москву рано утром улетает борт авиакомпании «ЮТэйр».

Губернатор Вадим Шумков провел серию переговоров с собственниками аэропорта – ООО «Аэрофьюэлз», также попросил помощи у федеральных властей. В частности, о необходимости второго московского рейса Шумков говорил во время визита в Зауралье главы Минфина Антона Силуанова. Вопрос недозагруженности курганского аэропорта губернатор обсуждал и с главой Росавиации.

Во время встреч, проведенных осенью текущего года, была поддержана инициатива Курганской области по расширению географии полетов из курганского аэропорта и открытию дополнительных рейсов.

Как уж писал «Новый День», в 2020 году «ЮТэйр» решил расширить сетку полета из курганского аэропорта и заявился на субсидированные рейсы в Курган из Ханты-Мансийска и Сургута. Рейсы субсидируются из федерального бюджета. К выполнению регулярных рейсов авиакомпания приступит с января 2020 года. Билеты уже в продаже.

«Правительство Курганской области продолжит работу по развитию транспортной доступности региона», – прокомментировали в пресс-службе курганского губернатора.

Курган, служба информации

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