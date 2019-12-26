В Зауралье крупная теплоснабжающая компания после двух уголовных дел начала угрожать срывом отопительного сезона

Руководитель холдинга ООО «Уралкотел», директор ООО «Теплоресурс» Леонид Бычков, чье предприятие с 2012 года обслуживает котельные в 10-ти районах Курганской области, начал шантажировать региональное правительство прекращением подачи тепла в поселке Юргамыш. Более 7 тыс человек стали заложниками действий теплоснабжающей компании.

Свою угрозу г-н Бычков приурочил к новогодним праздникам. При этом ООО «Теплоресурс» – единственный поставщик тепла в данной территории. Сложно представить, что Бычков не понимает меру ответственности за остановку котельной в разгар отопительного сезона. В ситуацию сразу вмешается прокуратура. За срыв отопительного сезона грозит уголовная ответственность, реальный срок, так как при остановке теплоснабжения собственник бизнеса умышленно ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Это наталкивает на мысль, что заявления г-на Бычкова – не что иное, как элемент шантажа.

Руководство компании объясняет свое решение тем, что тепловикам понизили тариф. На самом деле причиной шантажа могло стать уголовное дело, еще летом возбужденное в отношении г-на Бычкова по ч.2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Сейчас дело рассматривается в Юргамышском районном суде.

Следствие считает, что Бычков с начала осени 2017 года до середины января этого года получал незаконную прибыль от своей деятельности без лицензии и эксплуатировал котельную в Юргамыше как опасный объект. Сейчас дело рассматривается в Юргамышском районном суде Курганской области.

Уголовное дело – не единственная проблема компании ООО «Теплоресурс». После смены губернатора Зауралья региональный департамент госрегулирования цен и тарифов перестал не глядя согласовывать тепловикам тариф. Более того, и у силовиков к бизнесменам появились новые вопросы.

ООО «Теплоресурс» эксплуатирует в Зауралье 77 котельных, из них 76 котельных работают на угле, одна на природном газе. Котельные снабжают тепловой энергией около 3000 жителей региона.

Как рассказал «Новому Дню» информированный источник, представители ООО «Теплоресурс», подавая документы на утверждение тарифа, зачастую не моги подтвердить обоснованность своих расходов.

«Это наталкивает на мысль, что тариф, который ранее использовали предприятия холдинга ООО «Уралкотел», позволял получать прибыли незаконным путем, когда населению предлагалась услуга по необоснованно завышенной стоимости. В связи с этим топ-менеджмент компании «получил» еще одно уголовное дело в части возможного сговора и получения муниципального имущества преступным путем», – сообщил инсайдер «Нового Дня».

По какому принципу теплоснабжающая компания много лет назад была выбрана единственным поставщиком тепла в ряде муниципалитетов, остается загадкой. На сомнительных условиях в аренду передавались муниципальные котельные и тепловые сети, затем поставщик тепла устанавливал рядом с ним свои модульные котельные и становился монополистом.

Эта схема позволила Бычкову фактически сделать население и районные власти заложниками ситуации.

Проблему уже оценили в Варгашинском районе. Власти поняли, что предприниматель, который постоянно ставит под угрозу начало отопительного сезона и оказывается пускать на территорию своих котельных сотрудников Ростехнадзора, чтобы они убедились, что оборудование соответствует требованиям безопасности, не может быть надежным партнером.

Компания Бычкова в Варгашинском районе больше не работает, муниципальные власти привлекли теплоснабжающие компании, которые работают открыто и в рамках закона.

Но не все районы оценили угрозу вовремя. Впрочем, складывается впечатление, что сам предприниматель на самом деле не спешит уйти с рынка, на котором он привык зарабатывать за счет пенсионеров и других не самых богатых слоев населения, школ, больниц и детсадов. Понимая, что в период с весны 2019 до начала нового отопительного сезона найти инвестора, способного привлечь большие средства на приобретение котельного оборудования и проложить новые сети теплоснабжения не возможно, Бычков целенаправленно завышал стоимость имеющегося в его распоряжении оборудования, преследуя цель срыва возможного выкупа у него котельного оборудования и сетей теплоснабжения.

Вместо того, чтобы поменять сложившиеся годами принципы работы, которые привели к возбуждению уголовных дел, Леонид Бычков продолжает заказывать проплаченные статьи и предпринимает безуспешные попытки тренировать власть. Источники в правительстве региона отмечают, что командой губернатора Вадима Шумкова задан тренд на наведение порядка во всех сферах, в том числе в ЖКХ. В городах и районах области должны работать добросовестные теплоснабжающие компании, которые действуют в рамках закона и не считают шантаж главным принципом диалога.

Дозвониться до г-на Бычкова не удалось, редакция «Нового Дня» направит теплоснабжающей компании официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Курган, служба информации

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