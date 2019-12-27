Дмитрий Медведев внес Курганскую область в список особых регионов

Курганская область включена в список субъектов, на территории которых допускается создание зон территориального развития. Правительство РФ обновило перечень (актуализируется раз в три года), включив в него 20 регионов. Соответствующее постановление председателем правительства Дмитрием Медведевым уже подписано.

Как сообщается на сайте кабмина РФ, создание зон территориального развития способствует ускорению роста субъекта. «С учётом того, что на территориях, входящих в перечень, возможно создание зон территориального развития, предусматривающее государственную поддержку юридических лиц, занимающихся производственной деятельностью в их границах, утверждение обновлённого перечня позволит определить актуальный круг субъектов (потребителей) такой поддержки и предоставит возможность регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста», – уточняется на сайте федерального правительства.

Резидентам зоны территориального развития предоставляются меры господдержки. Как сообщается в федеральном законе о зонах территориального развития, к мерам господдержки относятся: бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда РФ, создание объектов капитального строительства, в том числе, объектов энергетики, необходимых для работы резидентов. Также бизнесу предоставляются налоговые льготы и ряд других преференций.

Курган, служба информации

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