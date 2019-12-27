Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил курганцев с Новым годом

Губернатор Курганской области Вадим Шумков накануне, 26 декабря, встретился в Москве с мэром столицы Сергеем Собяниным. Вадим Шумков поблагодарил Сергея Собянина за оказанную региону финансовую поддержку.

Он рассказал, что на средства субсидии, полученной в 2019 году из правительства Москвы, в Кургане уже проведен первый этап восстановления городской набережной. Кроме этого, ремонтируются Центральный парк культуры и отдыха, а также парк «Молодежный».

Вадим Шумков и Сергей Собянин обсудили дальнейшее взаимодействие в части экономики, а в конце встречи мэр Москвы передал через губернатора поздравления для курганцев с Новым годом.

Напомним, в апреле 2019 года Вадим Шумков и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами. Документ стал результатом проведённых ранее переговоров между Вадимом Шумковым и Сергеем Собяниным.

Стороны договорились о расширении деловых контактов между бизнес-сообществом Москвы и Зауралья, обсуждали увеличение товарообмена и более тесное межрегиональное сотрудничество.

«Соглашение Курганской области с правительством Москвы очень значимо для нашего региона, потому что в рамках этого соглашения предполагаем значительную активизацию торгово-экономических и других отношений. Плюс ко всему, Москва является очень сильным регионом, потому для Кургана выстраивать очень активную политику в сфере экономики и других направлений с данным регионом очень значимо. Полагаю, что результаты будут уже в ближайшее время», – комментировал апрельскую встречу Вадим Шумков.

Москва является одним из важных экономических партнеров региона. На долю столицы приходится более 20% межрегионального оборота Курганской области.

Курган, служба информации

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