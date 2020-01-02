Ямальский олень ленится работать в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поделился впечатлениям от украшения улиц перед Новым годом. Он также раскрыл любопытную подробность подготовки к празднованию в своем посте в инстаграм 2 января 2020 года. По словам главы региона, в этом году власти украсили не только площадь перед правительством области и мэрией, но и многие другие площадки. При этом специалисты доставили в Курган оленей с Ямала, чтобы катать малышей, но один из них «работать» отказался.

«Специально для курганских ребятишек организовали пару оленей из ЯНАО. Задумка была, чтобы они вместе с Дедом Морозом катали маленьких пассажиров по новогодней площади. Рассказали, что олень-самец негативно отреагировал на резкую смену обстановки и пока работать не готов. Что ж, придётся подождать, пока мужик придёт в форму и выйдет из стресса. Всё как у людей в отдельных сферах нашей жизни: пока у мужиков стресс, всё – на женских плечах)», – пошутил глава Курганской области. И добавил, что оленя временно заменили осликом.

В соцсетях жители региона также делятся впечатлениями от украшения городов. Большинство курганцев считают, что декор и подсветка – достойные и превосходят по качеству иллюминацию прошлых лет.

Курган, служба информации

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