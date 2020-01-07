В Курганской области в частном доме нашли три трупа

В Далматово в частном доме на ул. Октябрьская без признаков жизни обнаружены тела двух мужчин и молодой женщины. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, причины и обстоятельства гибели людей устанавливаются.

Как уточняет региональный следком, предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Тела погибших были обнаружены вечером 6 января. Погибли мужчины, которым было 51 и 49 лет, а также молодая женщина 1995 года рождения.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Далматово, служба информации

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