В Кургане супруги содержали притон с проститутками, где «работали» дети

В Кургане муж с женой несколько лет содержали притон «по оказанию платных интимных услуг». Как сообщает СУ СКР по Курганской области, интимный салон организовали 49-летний мужчина и его 21-летняя супруга. В отношении сутенеров возбуждено уголовное дело за вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних.

Как уточняет региональный следком, супруги «трудоустраивали» девушек проститутками с 2015 по 2019 годы. «Обвиняемые с целью извлечения материальной выгоды путем получения денежных средств из доходов от занятия проституцией другими лицами, в том числе несовершеннолетними девушками, создали в Кургане организацию по оказанию платных интимных услуг, разработав механизм ее функционирования», – уточнили в СУ СКР по Курганской области.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ. Следователи доказали вину подозреваемых, дело передано в городской суд Кургана.

Курган, служба информации

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