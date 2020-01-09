В Курганской области начали оформлять ипотеку под 3% годовых

В Курганской области в четверг, 9 января 2020 года, стартовала программа льготного ипотечного кредитования, о запуске которой в 2019 году сообщал губернатор Вадим Шумков.

Под действие программы попадают молодые и многодетные семьи, которые могут получить кредит – 300 тыс рублей, под 3% годовых сроком на пять лет. Деньги могут быть потрачены на строительство жилого дома в рамках программы «Свой дом», которая был разработана региональным кабмином по поручению главы Зауралья Вадима Шумкова.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, заявки от курганцев с 9 января принимает АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация». Деньги выдает Фонд микрофинансирования Курганской области.

«Средства микрозайма должны быть направлены на строительство дома в любом муниципальном образовании Курганской области кроме городов Кургана и Шадринска и Кетовского и Лесниковского сельских советов Кетовского района», – уточняют в облправительстве.

Действие программы распространяется на заемщиков, которые проработали в Зауралье не менее шести месяцев. К категории молодых семей относятся семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов на дату подачи заявления о предоставлении микрозайма не превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного родителя, возраст которого на дату подачи заявления также не превышает 35 лет.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 09.01.20

В Кургане супруги содержали притон с проститутками, где «работали» дети. / Мэрия Кургана начала прием заявок на ремонт городских дворов, но есть условие. / В Курганской области в частном доме нашли три трупа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»