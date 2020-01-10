Спонсор подарков для инвалидов в Кургане с просроченными продуктами объяснился и извинился

Компания-спонсор, которая подарила курганскому обществу слепых просроченные продукты, проводит внутреннюю проверку. Её цель – выяснить, как негодные к употреблению сладости попали в подарочные наборы для инвалидов. Как пояснил руководитель компании Алексей Якимов, злого умысла у фирмы точно не было, но, возможно, произошла неприятная ошибка. Он извинился перед членами общества.

Неприятный инцидент произошёл во время празднования нового года в обществе инвалидов по зрению 26 декабря в Кургане. Членам общества раздали продуктовые наборы, в которых были и просроченные продукты. Пожилые люди, возможно, не заметили бы, что некоторые угощения негодны к употреблению – многие их них незрячие. Однако кто-то из родственников одариваемых осмотрел подарки и увидел дату изготовления. Фото просроченных подарков опубликовали в соцсетях 8 января 2020 года.

Выяснилось, что подарки были сформированы самими членами общества из продуктов, которые предоставил спонсор. Жертвователь – компания ИП Якимов А.В.

Как пояснил сам Алексей Якимов, основная деятельность компании связана с торговлей продовольствием. Перед новым годом фирма решила поздравить общество инвалидов. Для подарков приготовили коробки с провизией.

«Мы давно сотрудничаем с обществом слепых. Подарки формировали, конечно, из качественных товаров с нормальными сроками годности. Но, возможно, произошла ошибка – на складе могли перепутать коробки. Проверка ещё не окончена, но я приношу свои извинения общественной организации. Это действительно очень неприятно. Если ошибка имела место, она была ненамеренная. Мы стараемся помогать тем, кто имеет меньше возможностей, хотели бы и дальше заниматься такой деятельностью. Обещаю, что мы усилим внутренний контроль, чтобы не допускать таких инцидентов, будем внимательнее формировать наборы», – прокомментировал предприниматель Якимов.

В обществе инвалидов подтвердили, что организация давно оказывает спонсорскую помощь. По словам председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых Валентины Зыряновой, это сложившаяся практика – многие филиалы подобных организаций стараются привлекать благотворителей, чтобы радовать подопечных.

«Подарочные продуктовые наборы филиалы общества слепых формируют не в первый раз, и раньше таких инцидентов не было. Нужно понимать, что руководители филиалов – инвалиды по зрению. Поэтому руководитель местной ячейки, где произошел неприятный инцидент, могла не увидеть сроки годности и даты изготовления. Вместе с этим, я считаю, что просроченные продукты попали в наборы не по чьему-то умыслу, скорее всего, это была пересортица. Видимо, кто-то из исполнителей не досмотрел», – заключила г-жа Зырянова.

В управлении соцзащиты Курганской области подтвердили, что сбор подарков был инициирован общественниками, при этом ситуация находится на контроле у ведомства. «Это очень неприятный инцидент, учитывая, что инвалиды по зрению лишены возможности разглядеть мелкие цифры сроков годности. Мы надеемся, что человек, который так пренебрежительно отнесся к работе и не уследил за качеством товаров, будет наказан», – сказала глава регионального управления соцзащиты Юлия Козлова.

Курган, служба информации

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