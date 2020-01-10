Федеральный ПФР объяснил, почему курганцам повысили пенсии на 1 рубль

Пенсионный фонд РФ (ПФР) изучает скандал с пенсионерами Курганской области, которым проиндексировали пенсию на 1 рубль.

Как сообщила «Новому Дню» заместитель главы отделения ПФР по Курганской области Галина Уткина, в ПФР уже запросили информацию у курганцев.

«И теперь мы ждем официальный релиз ПФР, в котором будут даны разъяснения. Он скоро появится. Такая же ситуация сложилась не только в Зауралье. Конфликтные ситуации обсуждаются во многих регионах РФ, включая соседнюю Челябинскую область. Также пенсионеры возмущены в Волгоградской, Псковской, Саратовской и многих других областях», – заявила Галина Уткина и добавила, что без согласования с головным офисом ПФР региональное отделение Пенсионного фонда никаких релизов, объясняющих смысл пенсионной реформы, размещать не будет. Как и комментировать сложившуюся ситуацию.

Скандал в Курганской области с участием пенсионеров начался с поста в социальных сетях.

По информации, появившейся в соцсети «ВКонтакте», некоторые пенсионеры в Курганской области в январе 2020 года получили прибавку к пенсии в размере 1 рубль. Люди возмутились унизительной суммой.

Такая ситуация в стране сложилась из-за индексации пенсий в 2019 году. Увеличение произошло с 1 января 2020 на 6,6 %.

Размер пенсии по закону не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе. Разрыв между прожиточным минимумом и реальной пенсией компенсировался из федерального бюджета.

После последней индексации на 6,6% новая пенсия у большинства курганцев превысила прожиточный минимум. Но не на много – в основном на сумму от 1 до 580 рублей. Соответственно, социальные выплаты таким получателям больше не полагаются.

Источник «Нового Дня» в региональном отделении Пенсионного фонда уточняет, что число пенсионеров Зауралья, пенсия которых выросла на считанные рубли, тысячи человек. И всем получателям заранее не объяснили, как с января изменится механизм начисления пенсий. В основном, новые цифры удивили пожилых людей, у которых не выработан полный стаж, либо работодатели не платили за них налоги.

Как только федеральный ПФР разместит уточняющий релиз, в региональном отделении фонда будут готовы к комментариям. Источник «Нового Дня» в ведомстве на условиях анонимности добавил: «Мы знали, что будет скандал, шум и обиды. Ожидаемая ситуация абсолютно, но нам запрещено давать комментарии до момента, пока не выскажется федеральное ведомство – ПФР».

Курган, служба информации

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