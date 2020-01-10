В Кургане начинается суд над убийцами 17-летней студентки

Следственный комитет Курганской области завершил расследование резонансного убийства 17-летней студентки Насти. В апреле 2019 года двое молодых людей изнасиловали и убили девушку.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В убийстве девушки обвиняются два молодых человека 1997 и 1999 годов рождения.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла 23 апреля 2019 года. Вечером 17-летняя девушка отправилась из Кургана в Катайск, где проживают ее родственники. Последний раз живой студентку курганского техникума видели у общежития суза.

«Девушка села в автомобиль к обвиняемым, случайно познакомившись с ними на улице, при этом молодые люди пообещали отвезти ее к родственникам в Катайск. Злоумышленники путем обмана вывезли потерпевшую за пределы города, где совершили ее изнасилование и убийство. Также обвиняемыми были похищены личные вещи и документы, принадлежащие потерпевшей», – добавляют в региональном следкоме.

Девушку тогда искали волонтеры и полиция, ее тело было найдено в лесополосе. В социальных сетях знакомые убитой сообщали, что перед смертью Настя, так звали убитую, успела отправить сообщение другу, в котором написала, что «ее везут в лес». Сразу после этого телефон Насти был отключен.

Молодых людей, в машину которых и села девушка, силовики нашли быстро. В рамках следствия было проведено 45 сложных генетических экспертиз, чтобы доказать вину убийц. К материалам дела приобщены видеозаписи всех камер наружного наблюдения, в кадр которых злоумышленники попали во время их знакомства с потерпевшей и перемещений на автомобиле.

Подозреваемым предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, кража, похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).

Курган, Катайск, служба информации

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