Курган и Екатеринбург свяжет скоростная «Ласточка»

Между Курганом и Екатеринбургом в апреле 2020 года начнет курсировать скоростной комфортный электропоезд «Ласточка». Появления «Ласточки» в Зауралье ждали несколько лет, проблему удалось решить губернатору Вадиму Шумкову.

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Курганской области, новый состав будет пятивагонным. И он заменит электропоезд ЭД4МК, который считается электропоездом дальнего следования повышенной комфортности.

Поезда «Лачточка» отличаются не только скоростью, но и комфортом. В вагонах установлены кондиционеры, есть биотуалеты, розетки для подзарядки мобильных устройств и площадки для размещения багажа. Планируется, что новый состав поступит на полигон Свердловской железной дороги в марте 2020 года, в апреле «Ласточка» свяжет столицы Зауралья и Среднего Урала.

Курганцам давно обещали запуск «Ласточки», но проблема не решалась. Курганский губернатор Вадим Шумков при поддержке первого заместителя председателя правительства РФ Антона Силуанова решал проблему совместно с федеральным Минтрансом, ОАО «РЖД» и АО «Федеральная пассажирская компания».

По словам директора департамента промышленности и транспорта Курганской области Владимира Ковалева, была проделана большая работа по организации курсирования «Ласточки». «Мы обсуждали необходимость запуска такого электропоезда ещё пять лет назад, однако тогда дело не сдвинулось дальше инициативы. Губернатор Курганской области Вадим Шумков много внимания уделял этому вопросу, было проведено множество встреч и переговоров. Итог – замена электропоезда не потребует финансовых вложений из бюджета области», – сказал Владимир Ковалев. Он подчеркнул, что правительство региона считает одним из приоритетов развитие транспортной инфраструктуры. Ранее было объявлено о том, что аэропорт города Кургана открывает несколько новых авиарейсов – второй рейс в Москву, рейсы в Сургут и Ханты-Мансийск.

Курган, Екатеринбург, служба информации

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