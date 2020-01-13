В Курганской области пьяная женщина посадили в машину детей и устроила массовое ДТП

В Шадринске 38-летняя женщина устроила массовое ДТП. Пострадали две иномарки и четырехлетняя девочка.

Как сообщает автоинспекция Курганской области, женщина водитель в состоянии алкогольного опьянения села за руль автомобиля ЗАЗ. В салоне машины находились дети – четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик.

Водитель ЗАЗ ударила иномарку Форд «Фокус». «От удара «Форд» допустил наезд на стоящий автомобиль Ауди Q5 под управлением водителя 1968 года рождения», – уточнили в региональной автоинспекции.

В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, которая находилась в машине с нетрезвой женщиной-водителем. Ребенку назначено амбулаторное лечение.

«В салоне автомобиля также находился еще один ребенок – мальчик шести лет. Несовершеннолетний пассажир располагался в детском удерживающем устройстве, был пристегнут штатным ремнем безопасности, в ДТП не пострадал. Водители и другие участники движения также не пострадали. Автомобили получили механические повреждения», – резюмировали в региональном управлении ГИБДД.

Авария с участием трех автомобилей произошла в Шадринске 10 января вечером на улице Свердлова.

Курган, Шадринск, служба информации

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