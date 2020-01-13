Из мэрии Кургана ушел бессменный куратор соцполитики. Причина

Заместитель главы Кургана, директор департамента социальной политики Игорь Постовалов в понедельник, 13 января, покидает свой пост. Как сообщил «Новому Дню» источник в мэрии Кургана, г-н Постовалов увольняется из городской администрации недобровольно. В последнее время к нему возникало много вопросов.

Один из самых заметных провалов Игоря Постовалова – капитальный ремонт в городской школе № 11, который неожиданно для всех начался в разгар учебного года – в январе 2020 года. Родители учеников были возмущены таким решением. «Разъяснительной работы с людьми не провели, учеников в середине учебного года распределили в другие учебные заведения», – уточнил собеседник «Нового Дня».

На время ремонта школы, который продлится до июля 2020 года, учащиеся 1-4 и 8 классов (455 детей) будут посещать занятия в школе № 29. Дети из 6-7, 10, 11 классов (230 человек) будут временно учиться в школе № 42, а учащиеся 5 и 9 классов (173 человека) – в гимназии № 32.

57-летний Игорь Постовалов с 2010 по 2015 годы работал заместителем директора городского департамента соцполитики. Затем занял пост заместителя главы Кургана и возглавил департамент соцполитики мэрии города.

Курган, служба информации

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