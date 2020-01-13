Нетрезвый челябинец пообещал взорвать курганскую деревню

В Курганской области 10 января был задержан 53-летний житель Челябинска, который пообещал взорвать деревню Юрузановка в Щучанском районе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального УМВД, 10 января нетрезвый мужчина позвонил в полицию и сообщил, что деревня Юрузановка будет взорвана.

Выяснилось, что звонивший – житель Челябинска. В новогодние праздники он приехал в Зауралье, чтобы навестить свою маму.

«В этот же день он был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Информация проверена, подтверждения не нашла», – добавили в полицейском главке Зауралья. Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), мужчина находится под подпиской о невыезде.

Курган, Щучанский район, служба информации

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