В Кургане пьяная женщина-водитель устроила смертельное ДТП

В Кургане на ул. К.Мяготина произошло смертельное ДТП. Виновницей аварии стала 54-летняя женщина-водитель, которая выехала на мосту на встречную полосу.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, смертальная авария произошла вечером 13 января. 54-летняя женщина ехала на машине ВАЗ – 2112 по ул. К. Мяготина в сторону ул.Невежина. По данным автоинспекторов, водитель села за руль пьяной.

ВАЗ-2112 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим отечественным автомобилем: ВАЗ – 21074, за рулем которого находился мужчина 1959 года рождения. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой. Виновница аварии получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Курган, служба информации

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