Курганские следователи возбудили дело из-за пожара, в котором сгорела семья

Из-за пожара в Шадринском районе, когда в доме сгорели три человека, возбуждено уголовное дело. Как уточняет СУ СКР по Курганской области, подтвердилась информация, что погибшие были родственниками.

Пожар в селе Чистопрудное произошел в ночь на 12 января. В жилом частном доме на ул. Кленовая погибли мужчина 1937 года рождения и две женщины – 1940 и 1970 годов рождения. Как сообщает региональный следком, уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В пожаре погибла семья, проживающая в указанном доме. Сейчас эксперты проводят ряд экспертиз, но по предварительной версии одна из наиболее вероятных причин трагедии – нарушение правил эксплуатации отопительных приборов.

Курган, Шадринский район, служба информации

Курган, Шадринский район. Другие новости 14.01.20

В Кургане пьяная женщина-водитель устроила смертельное ДТП. / Нетрезвый челябинец пообещал взорвать курганскую деревню. / Из мэрии Кургана ушел бессменный куратор соцполитики. Причина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»