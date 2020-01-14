В Зауралье задержали мужчину, вооруженного автоматом

В Курганской области сотрудники ГИБДД задержали 33-летнего мужчину, у которого в машине нашли автомат и патроны.

Как сообщает УМВД по Курганской области, вооруженного мужчину автоинспекторы обнаружили в Шумихинском районе ночью во вторник, 14 января. С автоматом в машине ездил житель села Стариково.

«При осмотре на заднем сидении салона транспортного средства полицейские обнаружили накрытый пледом автомат, переделанный самодельным способом, а также магазин с двенадцатью охотничьими патронами», – уточнили в региональном полицейском главке.

Эксперты уже установили, что автомат пригоден как для одиночных выстрелов, так и для автоматической стрельбы.

За незаконное приобретение оружия возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ. Санкция статьи предусматривает тюремный срок до четырех лет.

При задержании курганец оказал сопротивление и сейчас он находится под административным арестом. Затем силовики, уже в рамках уголовного дела, будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Курган, служба информации

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