Для курганцев подготовили более 50 крещенских купелей

Курганская область готова к крещенским купаниям. На территории области уже вырублены 53 купели. По данным регионального управления МЧС, ожидается, что в 2020 году в прорубь нырнут около 20 тысяч человек.

«Ко всем санкционированным купелям предъявляются высокие требования, их выполнение позволяет совершить обряд омовения безопасно для жизни, тем более, в праздник Крещения будут дежурить все необходимые службы, обеспечивая безопасность людей во избежание происшествий», – заверили в МЧС.

Спасатели добавляют, что найти список всех купелей можно найти на сайте ведомства в разделе «Полезная информация».

Курган, служба информации

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