Уникальный археологический памятник Зауралья откроют для туристов

В Курганской области намерены развивать археологический памятник «Савин», на территории которого региональные власти планируют создать туристский комплекс, сообщает пресс-служба губернатора.

Для создания комплекса будет задействован уникальный археологический памятник «Савин», объекты, расположенные в Белозерском и Варгашинском районах.

«Археологический памятник «Савин» включает в себя древнюю обсерваторию, стоявшую у истоков астрономии, с помощью которой наши предки могли измерять время и предсказывать сезонные изменения в природе, экопарк, группу царских захоронений (курганов), древних городищ и святилищ с остатками фортификаций, а также самую древнюю стоянку в Курганской области, возраст которой более 11 тысяч лет», – уточняют в пресс-службе курганского губернатора.

Стоит напомнить, что на курганах Зауралья, представляющих историческую ценность, были найдены сокровища, которые выставлены в Государственном историческом музее. Археологи обнаружили украшения скифо-сарматской культуры.

Задачу развивать туристический потенциал Курганской области ранее поставил губернатор Вадим Шумков. В 2019 году туроператоры уже начали привлекать туристов: были разработаны маршруты «Савин: долина древних курганов и городищ». А региональная общественная организация «Зауральское общество друзей истории, археологии и культуры» подготовило проект «Создание историко-культурного заповедника «Культовое место-обсерватория Савин»», который получил поддержку Фонда Президентских грантов. На 2019-2020 годы Зауралью выделен грант 3,8 млн рублей.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 14.01.20

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