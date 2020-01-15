Курганский губернатор Шумков улетел в Москву, где сегодня Путин огласит послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду, 15 января, огласит свое традиционное послание Федеральному собранию. Это будет 16-ое послание Путина к парламенту России. Мероприятие традиционно начинается в полдень по московскому времени. В этом году оно состоится в Центральном выставочном зале «Манеж».

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, глава региона Вадим Шумков и спикер областной думы Дмитрий Фролов уже вылетели в Москву и будут присутствовать в выставочном зале «Манеж».

Кремль обычно не анонсирует вопросы, которые будет обсуждать Путин, но ранее президент сам назвал одну из тем сегодняшнего послания – повышение доходов россиян.

Ожидается, что сегодня послание президента будут слушать 1300 приглашенных. На оглашении послания приглашены члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации. Выступление Путина будут транслировать федеральные каналы.

Курган, служба информации

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