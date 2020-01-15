В Кургане десятки домов и два микрорайона на два дня останутся без воды

Ресурсоснабжающая компания «Водный союз» в среду, 15 января, объявила о массовом отключении холодной воды в Кургане. Из-за ремонта водопровода 16 января на целый день без водоснабжения останутся десятки домов. 17 января в зону отключения попадают микрорайоны Затобольный и Глинки.

Как сообщает «Водный союз», 16 января с 09:00 до 23:00 часов будут проводиться работы на водопроводе на пл. Слосмана, 5. На целый день без воды остаются дома на ул. Станционная, 8, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 20, 20а; на ул. Кирова, 115б; ул. Зорге, 64а и ул. Проходная, 5. Больше всего пострадают жители улицы Красина, где на время ремонта водоснабжение будет прекращено в домах № 67, 67а, 69, 71, 71а, 73, 73а, 75, 75а, 77, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 94, 96.

На следующий день, 17 января, для устранения аварийной ситуации в микрорайоне Керамзитный полностью без водоснабжения остаются микрорайоны Затобольный и Глинки, в том числе, в зону отключения там попадают детский сад №132 «Лесная сказка» и школа №55. Время ограничения – 12 часов. Работы коммунальщики будут проводить с 09:00 до 21:00 часов.

Курган, служба информации

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