В Кургане водитель без прав разбил две машины и пассажирский «ПАЗик»

В Кургане 33-летний мужчина устроил массовое ДТП. Как сообщает курганская автоинспекция, пострадали ВАЗ-21111, «Ниссан» и автобус «ПАЗ», который в этот момент не был на маршруте. Виновник аварии ехал на «Митсубиси».

Авария с участием четырех машин произошла 15 января в 17:30 часов на проспекте Конституции,75. «Водитель «Митсубиси», не имея права управления транспортным средством, ехал со стороны ул. К. Мяготина в сторону ул. Юргамышская», – уточнили в ГИБДД.

Пострадавших нет, повреждены только машины. Виновник ДТП отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Курган, служба информации

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