В правительстве Курганской области опровергли информацию, что расходы на губернатора Шумкова выросли на миллиард рублей

Финуправление Курганской области опровергло информацию о том, что расходы регионального бюджета на курганского губернатора и чиновников в 2020 году выросли почти в два раза – до 2,9 млрд рублей.

Информация о бюджетных тратах на губернатора Вадима Шумкова и его команду была распространена в СМИ. Одно из уральских информагентств сообщило, что объем финансирования на работу курганского правительство в 2020 году составят 2, 197 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей больше, чем в 2019 году. В бюджетной ведомости данные расходы обозначены как работа правительства Курганской области, в том числе – функционирование высшего должностного лица субъекта, то есть губернатора.

На самом деле распространенная в СМИ информация подана некорректно. Сумма в 1,3 млрд рублей – это средства резервного фонда, а не расходы на облправительство.

Как пояснил «Новому Дню» глава финуправления Курганской области Константин Ермаков, деньги зарезервированы на реализацию «отдельных мероприятий государственных программ региона». В том числе, на повышение в 2020 году заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (педагоги, медицинские и социальные работники, работники учреждений культуры), определенных майскими указами президента России, а также работников, получающих минимальную оплату труда. «Данный резерв будет распределен в течение текущего года», – пояснил глава финуправления Ермаков.

Непосредственно рост расходов на содержание губернатора Курганской области и правительства региона в 2020 не предусмотрен. Объем финансирования по данной статье расходов остался на уровне 2019 года.

Курган, служба информации

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