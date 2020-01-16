Ипподром Зауралья просит курганцев отдать лошадкам новогодние елки: они их очень любят

Курганские лошадники предложили свой вариант утилизации новогодних елок. Владельцы ипподрома просят не выкидывать хвойные деревья, а привозить их в конюшню.

Объявление было размещено в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Курган|Курганские.ру».

«Новогодние праздники закончились, многие начинают избавляться от ёлок. Друзья, просим вас не выбрасывать их на свалку, а лучше сделайте доброе дело – увезите их на ипподром, если есть возможность. Лошадки скажут вам спасибо», – обратились к курганцам владельцы лошадей.

Как рассказала «Новому Дню» арендатор конюшен и владелица лошадей Наталья Высыпкова, животные очень любят иголки, для них это лакомство.

Пока никто не откликнулся на просьбу лошадников, но работники ипподрома верят, что это вопрос времени. «Кому не лень, привозите! Будем очень благодарны! Готовы взять елок любое количество», – добавила Наталья Высыпкова. Она уточнила, что на ипподроме около 100 скакунов. Подарки для лошадей принимают на курганском ипподроме по адресу: Курган, ул. 1-я Трактовая, 74.

Курган, служба информации

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