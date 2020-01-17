В Кургане поймали налетчика, который ограбил кассу букмекерской конторы

В Кургане задержан 35-летний налетчик-рецидивист. В конце 2019 года мужчина в маске и с предметом, похожим на обрез, совершил разбойное нападение на букмекерскую контору.

Как сообщает УМВД по Курганской области, грабителем оказался 35-летний безработный житель Кургана. Ранее он неоднократно был судим за имущественные преступления.

На очередное преступление налетчик решился в конце 2019 года. «Мужчина в маске зашёл в зал и, угрожая девушке-кассиру предметом, похожим на обрез, потребовал отдать ему денежные средства», – уточнили в УМВД. В кассе было более 60 тыс рублей.

Оперативники установили автомобиль, на котором в контору приехал подозреваемый. Позднее он был задержан. Уголовное дело возбуждено по ст. 162 УК РФ (разбой), максимальное наказание по которой – до 10 лет тюрьмы. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Курган, Служба информации

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