В Кургане произошло массовое ДТП: пострадали несколько машин и пассажирский «ПАЗик»

В Кургане в пятницу, 17 декабря, на улице Куйбышева произошло массовое ДТП. По данным курганской автоинспекции, аварию спровоцировал неизвестный водитель.

Массовое ДТП произошло в 09:10 часов у дома № 35 на ул. Куйбышева. Как сообщили «Новому Дню» в ГИБДД, неизвестный водитель создал помеху пассажирскому «ПАЗику». Водитель автобуса резко затормозил и «ПАЗик» развернуло – он вылетел на встречную полосу.

«ПАЗик» ударил три машины – два автомобиля ВАЗ-2114 и Hyundai. Иномарку, в свою очередь, отбросило и она задела еще две машины.

В автоинспекции не смогли оперативно уточнить, находились ли в автобусе пассажиры. Пока известно лишь, что в ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

Курган, служба информации

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