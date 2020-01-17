В Кургане произошло массовое ДТП: пострадали несколько машин и пассажирский «ПАЗик»

В Кургане в пятницу, 17 декабря, на улице Куйбышева произошло массовое ДТП. По данным курганской автоинспекции, аварию спровоцировал неизвестный водитель.
Массовое ДТП произошло в 09:10 часов у дома № 35 на ул. Куйбышева. Как сообщили «Новому Дню» в ГИБДД, неизвестный водитель создал помеху пассажирскому «ПАЗику». Водитель автобуса резко затормозил и «ПАЗик» развернуло – он вылетел на встречную полосу.
«ПАЗик» ударил три машины – два автомобиля ВАЗ-2114 и Hyundai. Иномарку, в свою очередь, отбросило и она задела еще две машины.
В автоинспекции не смогли оперативно уточнить, находились ли в автобусе пассажиры. Пока известно лишь, что в ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
Курган, служба информации
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