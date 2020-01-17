Курганская область закупила десятки машин для пожарных

Пожарные Курганской области в пятницу, 17 января, получили 23 новые машины, сообщил в своем аккаунте в Инстаграм губернатор Вадим Шумков. Технику закупали у регионального производителя.

«Ну, вот и отлично. Сегодня передаем 23 пожарных автомобиля, закупленных Курганской областью еще в конце прошлого года для собственных нужд. Всего за год мы купили на нашем заводе 37 таких машин», – написал Вадим Шумков.

Производитель техники – Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования. Новый автопарк сменил транспорт, произведенный еще в 70-х годах прошлого века.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, помощь Зауралью оказали профильные федеральные ведомства. Средства на приобретение пожарных машин были выделены из резервного фонда правительства РФ. Стоимость одной машины – около 3,8 млн рублей. Транспорт получают муниципальные посты пожарной охраны, которых в Зауралье 360. Они обслуживают 1067 населенных пунктов.

Курган, служба информации

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