У губернатора Курганской области появился новый заместитель

У губернатора Курганской области Вадима Шумкова появился новый, седьмой по счету заместитель. Вакантную должность замгубернатора по социальной политике заняла заместитель начальника Финансового управления Курганской области – начальник отдела отраслевого финансирования Ольга Соложенцева.

Соложенцева родилась в Петухово, закончила Курганскую государственную сельскохозяйственную академию. В Финансовом управлении Курганской области Ольга Соложенцева работает с апреля 2011 года. В ведомстве она как раз занималась вопросами планирования бюджета и финансирования отраслей соцсферы.

До того, как попасть в правительство, Соложенцева трудилась первым заместителем главы Кетовского района по финансовой и социальной политике.

Напомним, до конца октября 2019 года врио замгубернатора Курганской области по социальной политике была Татьяна Менщикова, которая сейчас она работает директором центра для специальных учебно-воспитательных учреждений при Департаменте госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ.

Курган, служба информации

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