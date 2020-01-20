Курганский суд определился с мерой пресечения для экс-главы Щучье, который выписывал себе премии

Курганский городской суд отклонил ходатайство следователей о заключении под стражу экс-мэра Щучье Владимира Тамахина, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе горсуда. Следком Зауралья предъявил бывшему главе обвинение по двум статья УК РФ.

Как сообщила 17 января пресс-служба СУ СКР по Курганской области, делом Владимира Тамахина занимается отдел по расследованию особо важных дел. Экс-главе города Щучье предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ – ст. 160 и ст. 159 (хищение чужого имущества и мошенничество).

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы глава города похитил более 700 тыс рублей «путем оформления незаконных приказов о премировании» самого себя.

«Также в период с 2017 по 2018 год обвиняемый, действуя в соучастии с заинтересованным лицом, путем оформления фиктивных договоров об оказании услуг и последующей их оплаты, совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 1 миллиона рублей», – добавили в региональном следкоме.

Владимир Тамахин в 2018 году добрвольно покинул пост мэра города Щучье.

Курган, служб информации

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