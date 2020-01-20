В Кургане на месяц перекроют улицу Ломоносова

В Кургане с 21 января по 21 февраля для всех видов транспорта будет закрыта ул. Ломоносова. Автодорогу перекроют из-за строительства новой линии канализационного коллектора, сообщает 20 января ресурсоснабжающая компания «Водный союз».

Движение на ул. Ломоносова перекроют на участках от ул.Гайдара до ул.Пугачева и от ул.Пугачева до ул.Крылова. Работы по строительству коллектора начнутся в 08:00 часов 21 января. «Окончание строительства с восстановлением благоустройства в «зимнем» варианте запланировано на 21 февраля», – предупреждает пресс-служба «Водного союза». Поставщик воды также уточняет, что проводимые работы не будут связаны с отключением холодной воды.

Курган, служба информации

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