Курганская область получила десятки миллионов на жилье для молодых семей

Федеральный бюджет выделил Курганской области 25,8 млн рублей, которые получат молодые семьи для улучшения своих жилищных условий.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, таким образом финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» увеличилось в полтора раза и в список получателей субсидии включены 27 молодых семей.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья будут вручены молодым семьям до 1 апреля, сообщили в облправительстве.

В 2019 году право на получение соцвыплат оформили 18 молодых семей Зауралья, сумма финнасирования составила 16,3 млн рублей.

Курган, служба информации

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