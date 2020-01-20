В Кургане загорелась десятиэтажка: жильцов эвакуировали

В Кургане в понедельник, 20 января, произошел пожар в одной из квартир десятиэтажного дома на ул. Дзержинского, 31а. Как уточняет региональное управление МЧС, сообщение о пожаре поступило в 14:53 часов, в 15:10 огонь был локализован. Спасателям пришлось эвакуировать 17 человек.

«Было эвакуировано 17 человек. С помощью масок спасаемого спасено три человека», – сообщили в региональном МЧС. Загорелась квартира на 4-ом этаже. Людей пришлось эвакуировать из-за едкого дыма, который заполнил подъезд. Погибших и пострадавших нет.

Курган, служба информации

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