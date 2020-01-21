Курганским аграриям начали оформлять кредиты под 3% годовых

В Курганской области начала действовать программа «Своя ферма». Мелкие сельхозпроизводители могут получить 3 млн рублей под 3% годовых на строительство ферм.

Как сообщает пресс-служба губернатора Зауралья, микрозайм «Своя ферма» – строго целевой. Средства можно вложить в строительство типовых животноводческих ферм для крупного рогатого скота, овцеводства, козоводства, птицеводства или пчеловодства. На эти цели можно оформить кредит на три года на сумму до 3 млн рублей при ставке 3% годовых. Кредитует аграриев Фонд микрофинансирования Курганской области.

К собственникам агробизнеса фонд предъявляет несколько условий: у заемщика в долгосрочной аренде или собственности должен быть земельный участок, не должно быть долгов по налогам и сборам. А бизнес-план заемщика нужно согласовать с профильным ведомством – департаментом АПК Курганской области.

«На получение микрозайма могут заявляться сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в возрасте от 18 до 65 лет», – уточнили в облправительстве.

Курган, служба информации

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