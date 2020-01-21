В Курганской области загорелся недостроенный спортивный комплекс, ущерб уточняется

В Петухово во вторник, 21 января, загорелся недостроенный физкультурно-спортивный комплекс (ФОК). Как сообщает МЧС, здание по ул. Кирова загорелось ночью. Глава управления капитального строительства (УКС) Курганской области заявил «Новому Дню», что ущерб уточняется, но инцидент не помешает сдать объект в срок.

В УМЧС Курганской области «Новому Дню» сообщили, что площадь пожара – около 60 квадратных метров. «Огнем повреждены окна, межкомнатные перегородки, напольное покрытие», – уточнили в ведомстве.

ФОК в Петухово возводится по проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Как рассказал «Новому Дню» глава УКС Курганской области Александр Труфанов, объект подрядчики планируют сдать в феврале 2020 года. «Причина пожара выясняется, ущерб подсчитывается, но на сроки сдачи объекта сегодняшний пожар не повлияет», – прокомментировал г-н Труфанов и добавил, что стоимость проекта составляет около 90 млн рублей.

В конце 2019 года подрядчик – ООО СК «Формула Ремонта», закончил монтаж каркаса ФОКа и обещал приступить к внутренней отделке.

Курган, служба информации

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