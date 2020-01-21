В доме высокопоставленного силовика Курганской области прошли обыски

В Курганской области в отношении начальника МО МВД «Щучанский» Ильгиза Якупова возбуждено уголовное дело, в его частном доме в Сафакулево прошли обыски. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердили в региональном СУ СКР.

В следкоме Курганской области со ссылкой «на интересы следствия» отказываются озвучивать хоть какие-то подробности, связанные с преследованием главного полицейского Щучье. Силовики не называют статью УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, дату возбуждения и не раскрывают фабулу дела. «Пока мы лишь подтверждаем, что обыски в доме Ильгиза Якупова проводились в рамках возбужденного уголовного дела», – резюмировали в следкоме.

Как сообщает издание «Znak.com» со ссылкой на собственные источники, в отношении силовика возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ильгиз Якупов, возможно, помогал «пьяным водителям» – родственникам сотрудников полиции, попавшимся за пьяную езду. И в 2019 году в полиции потерялось пять таких материалов.

Курган, служба информации

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