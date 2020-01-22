В Кургане иномарка насмерть сбила пешехода

В Кургане на ул. Юбилейная произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки «Ford Focus» насмерть сбил пенсионера, он переходил дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло 21 января в 19:45 часов. Как сообщает автоинспекция, водитель 1989 года рождения ехал по ул. Юбилейной со стороны автодороги Курган-Садовое в сторону микрорайона Пригородный. Пожилой пешеход 1950 года рождения переходил проезжую часть ул. Юбилейной, нарушая правила, и попал под колеса машины. Пострадавшего мужчину не успели довезти до больницы, он скончался в машине скорой помощи.

Курган, служба информации

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