В Зауралье начинается суд над полицейским, который подкидывал курганцам наркотики

В Курганской области в суд передано дело экс-сотрудника полиции Мишкинского района, который подкинул троим курганцам наркотики. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Силовику предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ – превышение должностных полномочий, хранение наркотиков, фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности.

«По версии следствия, сотрудник территориального отдела полиции с целью завышения показателей раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков подыскал лиц, которые по его указанию под обманным предлогом уговорили трех потерпевших хранить при себе наркотическое средство. Затем полицейским было организовано их задержание», – уточняет надзорное ведомство. Невиновные тогда были привлечены к уголовной ответственности.

Обвинительное заключение утверждено, дело передается в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Курган, Мишкинский район, служба информации

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