Житель Курганской области намеренно разбил машины, припаркованные под окнами полиции. А потом была погоня со стрельбой

Житель Шумихи 19 января разбил четыре автомобиля у отдела полиции и попытался скрыться. Во время погони со стрельбой он разбил пятый автомобиль, принадлежащий МВД.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, инцидент произошел в ночь на 19 января. 37-летний мужчина поссорился с женой. В состоянии алкогольного опьянения он на своей машине ВАЗ намеренно повредил служебные и личные автомобили, припаркованные возле здания межмуниципального отдела МВД России «Шумихинский».

Как сообщили «Новому Дню» в региональном следкоме, на полицейской парковке пострадали четыре автомобиля. Два из них – служебный транспорт МВД, еще две машины принадлежат сотрудникам полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Автовандал попытался скрыться, при этом повредил пятый автомобиль патрульно-постовой службы, его преследующий. Остановить пьяного курганца удалось с помощью погони и применения полицейскими табельного оружия – стреляли по колесам ВАЗа.

Злоумышленник задержан, следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Курган, служба информации

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