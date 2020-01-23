В Курганской области несколько мэров получили спецзадание: готовиться к весеннему половодью

В Курганской области для 12-ти районов, а также городов Курган и Шадринск, весеннее половодье становится проблемой. До 25 марта главы территорий должны подготовиться и утвердить планы по безаварийному пропуску половодья, сообщает пресс-служба губернатора.

Ожидается, что прогноз синоптиков и МЧСников на весну 2020 года поступит в начале марта, но подготовка уже началась. Снижение ущерба от сезонного подъема воды обсудили на заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований», которое состоялось 22 января.

«Среди основных мер – проверка систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, уточнение зон возможного подтопления, готовность пунктов временного размещения населения, а также транспортных средств для эвакуации. Необходимо организовать на местах комплекс мер, направленных на обеспечение продуктами, медицинской помощью населения, попадающего в зону затопления, запланировать необходимые средства на случай ЧС», – напомнил главам территорий начальник управления защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Станислав Носков.

Все эти вопросы градоначальникам нужно решить до 25 марта и утвердить планы по безаварийному пропуску половодья.

Курган, служба информации

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