Мэру Кургана подкинули Сталина: у Потапова будет 30 дней, чтобы разобраться с бюстом вождя

В Кургане общественники настаивают на установке бюста Иосифа Сталина. Бюст вождя, считают авторы идеи, должен появиться в городском парке Победы.

В среду, 22 января, на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова поступило три письма. Обращения с просьбой поддержать идею установки бюста направили общественные организации Союз советских ветеранов, «Дети войны» и «Надежда России». Инициаторы предлагают увековечить Сталина в городском парке и называют примерную стоимость бюджетных затрат – около 50 тыс рублей.

В облправительстве уточняют, что вопрос установки памятников – компетенция муниципалитетов. Следовательно, решение об установке бюста придется принимать мэрии Кургана, если инициаторы вопроса продублируют свои обращения на имя главы города Андрея Потапова. Срок рассмотрения заявления – 30 дней.

Курган, служба информации

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