Курганские следователи проверяют загадочную смерть 3-месячного ребенка

В четверг, 23 января, в городе Куртамыш умер 3-месячный ребенок. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, грудничка в тяжелом состоянии доставили из дома родителей в больницу, где он скончался.

В ведомстве отказываются уточнять возможную причину смерти ребенка до заключения судмедэкспертов.

По предварительным данным, ночью младенец спал на диване вместе с родителями, утром был обнаружен ими в тяжелом состоянии. «В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, а также причины гибели ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – это пока вся информация, которую готов озвучивать следком.

Курган, служба информации

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