Курганский губернатор Шумков обсудил с железнодорожниками стратегические проекты РЖД и Зауралья

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в четверг, 23 января, встретился с главой Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Анатолием Храмцовым и его заместителями. Стороны обсудили долги Петуховского литейно-механического завода и перспективы транспортных логистических центров, способных обеспечивать не только внутренние потребности УрФО, но и экспорт продукции уральских предприятий и сельхозтоваропроизводителей за рубеж.

Глава региона Вадим Шумков отметил, что в 2019 году совместная работа регионального правительства и железнодорожников позволила улучшить ситуацию на Петуховском литейно-механическом заводе (ПЛМЗ). И по состоянию на 1 января 2020 года полностью закрыты долги по заработной плате перед работниками ПЛМЗ.

Напомним, ПЛМЗ – структура РЖД, предприятие находится в стадии банкротства. В 2019 году долги перед работниками ПЛМЗ, а это почти 300 человек, превышали 60 млн рублей. Решение о погашении долгов было принято на рабочей встрече, которую Шумков в 2019 году провел с представителями РЖД.

В ходе сегодняшней встречи железнодорожники обсудили с руководством области ряд вопросов. В том числе речь шла о развитии железнодорожного транспорта на территории региона, обсуждались перспективы роста грузопотока и возможности транспортных логистических центров, способных обеспечивать не только внутренние потребности УрФО, но и направление по экспорту продукции уральских предприятий и сельхозтоваропроизводителей за рубеж.

Курганский регион Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) выполняет важную роль связующего звена между центральными районами России, Уралом и Востоком нашей страны. На территории Курганской области осуществляется около четверти грузооборота ЮУЖД.

Помимо этого ЮУЖД является одним из крупнейших налогоплательщиков в Курганской области. В 2019 году Южно-Уральская железная дорога перечислила в бюджеты и внебюджетные фонды Курганской области 1,1 млрд рублей.

Также железная дорога участвуют в социальных проектах Зауралья. В частности, РЖД подключилась к ремонту школы в Петухово. Шумков напомнил, что всю инфраструктуру этого населенного пункта ждет в ближайшее время обновление – от водопровода до автодорог.

Курган, служба информации

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