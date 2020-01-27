Курганский губернатор в соцсетях анонсировал дебютную программу спасения памятников Зауралья

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм сообщил о создании новой региональной программы восстановления памятников истории и культуры.

«Впервые за многие годы сформировали реальную программу восстановления зданий, являющихся региональными памятниками истории и культуры», – написал в своем аккаунте глава региона 26 января.

Шумков сообщил, что будет отремонтировано и обновлено несколько десятков наиболее знаковых объектов в Кургане, Шадринске и Далматово.

«Эту работу начали еще прошлым летом путем ремонта ряда подобных объектов общими усилиями. Многое удалось сделать. Но в этом году впервые работа будет продолжена в рамках отдельной региональной программы с реальным серьезным финансовым наполнением», – добавил Шумков, но пока не назвал предполагаемую сумму финансирования.

В реестр памятников регионального значения на 1 января 2018 года входили 415 объектов. Из них 296 – памятники архитектуры. Еще 120 – памятники истории (захоронения) и монументального искусства.

Курган, служба информации

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